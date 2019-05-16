ПВО раздора: «Троянский конь» С-400 подрывает авторитет США и НАТО в пользу России

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Вслед за Турцией, российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 хочет купить ещё один союзник США – Ирак, что сенатор Алексей Пушков назвал логичным решением.

В последние годы весь мир всё с большим восторгом наблюдает за развитием оборонной промышленности России. Оружие из РФ покупают десятки стран, причём не только из-за его относительной дешевизны, но и высоких характеристик, которые порой на голову опережают западные образцы. Наибольший же скандал возник из-за зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, которые в 2017 году решила купить Турция.

Страна-член НАТО, давний партнёр США, отказалась от американских разработок, понимая реальные возможности и перспективу российских комплексов. В Штатах это решение вызвало настоящую истерику. Вашингтон грозит Анкаре жесткими санкциями за покупку С-400, но Турция остаётся непоколебимой. Если ранее американцы были беспрекословным авторитетом и лидером в НАТО, то сейчас стало понятно, что в Альянсе не согласны слепо следовать указаниям Белого дома. Целостность НАТО и роль в нём США были поставлены под сомнение.

Как известно, Альянс когда-то создавался как сила для противостояния СССР. После распада Союза роль мифического «агрессора» унаследовала Россия. Однако сейчас Москва готова поставлять своё самое современное оружие союзникам Штатов, из чего вся легенда Вашингтона о «страшных русских» рассыпается на глазах. Все начинают видеть, что РФ не враг, а надёжный и выгодный партнёр. Очередное прозрение продемонстрировал союзник Штатов – Ирак, который также высказал намерение купить партию С-400 вслед за Турцией.

В Совете Федерации уже прокомментировали это событие, назвав решение Багдада «логичным». Сенатор Алексей Пушков, глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике, высказал такую точку зрения у себя в Twitter. Он заметил, что отношения с США у Ирака не такие однозначные, как может показаться. Очевидно, так можно сказать не только об Ираке.

Таким образом, «ПВО раздора» в окружении США посеяло некую панику и неопределённость. Теперь можно с уверенностью сказать, что С-400 имеет для России больше политическое, чем военное значение. Такой себе «Троянский конь», который подрывает авторитет США и НАТО, что однозначно работает в пользу Москвы.