Оружейный Бацька. Белоруссия впервые наладила выпуск российского оружия семейства «Вепрь»

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Белорусские оружейные заводы наладили массовое производство российского оружия, стараясь отобрать у России те внешние рынки, на которых традиционно лидирует Москва.

Разработчики и конструкторы-оружейники Вятско-Полянского завода «Молот» в ходе открывшейся международной выставки вооружений MILEX-2019 презентовали российское гражданское огнестрельное оружие семейства «Вепрь» собственного производства. По словам осведомлённых лиц, с 15 мая началось серийное производство данного оружейного семейства на белорусских заводах. Белоруссия наладила выпуск российского оружия как гладкоствольного, так и нарезного, пользуясь произведёнными в России комплектующими. Ранее в Белоруссии гражданское огнестрельное оружие не выпускалось. То есть Белоруссия впервые наладила выпуск российского оружия семейства «Вепрь».

Так же в Белоруссии, по словам источников, ведётся разработка модернизированной версии российского карабина «Тигр» и новая модель ручного пулемёта Калашникова в компоновке «булл-пап», предполагающей размещение обоймы с патронами позади пистолетной рукоятки управления огнём. Применительно к автоматам, данная схема оружейной компоновки выглядит как размещение магазина с патронами в прикладе автомата. Успешность реализации данной оружейной компоновки применительно к пехотному пулемёту с коробчато-ленточным питанием патронами вызывает сомнения, но в случае успеха это конструкторское решение позволит сделать данный пулемёт более компактным и малогабаритным.

Но почему же Белоруссия решила перейти к активному выпуску именно российского оружия? Неужели Лукашенко захотел получить прозвище «Оружейный Бацька»?

Скорее всего, возросший в Минске интерес к производству российского оружия вызван тем, что из-за конфликта с Россией Лукашенко решил начать экономическую войну с Россией. Не желая отдавать России взятые у Москвы кредиты глава Белоруссии мог пойти на конфликт с Россией, обвиняя российских дипломатов в попытке присоединить Белоруссию к России. Теперь же Лукашенко, по всей видимости, решил начать выдавливать Россию с привычных для неё рынков сбыта продукции, используя те же самые технологии для продажи. Российское оружие, пользующееся славой самого надёжного и лучшего в мире, найдёт себе покупателя, вне зависимости от того, где оно будет произведено. Однако, Лукашенко может не учитывать того, что любое действие порождает противодействие и реакция Москвы на попытку рейдерского захвата своих рынков сбыта может быть очень неприятной для белорусского президента.