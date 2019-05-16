Внуки научились воевать? Спецназ Германии успешно действует в Сирии

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Впервые с 1940-х годов, когда был разгромлен корпус «Африка» гитлеровского генерала Роммеля, германские военнослужащие ведут боевые действия в пустынях Ближнего Востока.

По итогам ХХ века Ближний Восток превратился в зону постоянных военных конфликтов между различными местными правительствами. Так как Ближний Восток невероятно богат нефтью, то во всех ближневосточных военных конфликтах активно участвуют и участвовали различные мировые державы – сначала СССР, а потом Россия, Франция, Великобритания, США и даже отчасти Китай.

Военный конфликт в Сирии, главными участниками которого стали законный президент страны Башар Асад, антиасадовская оппозиция и международные террористические группировки, затронул и другие страны. Пока российские военные активно помогают Башару Асаду в борьбе с исламистско-террористическими группировками, спецслужбы западных стран не брезговали помогать тем сирийским группировкам, которые были чуть менее радикальнее исламистов, но при этом выступали против Башара Асада.

Неужели любой генерал Вермахта времён Второй Мировой войны может сказать, что внуки научились воевать? Германские военные успешно действуют в Сирии, поддерживая курдов в их борьбе не только с исламизмом, но и в борьбе за независимость от сирийского государства. К таки выводам можно прийти, если оперировать данными арабского телеканала «Аль-Маядин». Согласно им ещё с весны 2016 года спецназ германской армии (Бундесвера) действует на территории Сирии.

Спецназ Германии успешно действует в Сирии: воспитанные ими и выращенные кадры курдского ополчения успешно противостоят террористам-исламистам и в любой момент готовы вступить в бой с сирийской армией. Почему германские власти так заботятся о курдах? На той территории, где живёт этот разделённый Ираком, Сирией и Турцией народ находятся огромные запасы нефти, безусловно привлекательные для Берлина. Когда-то гитлеровский генерал Эрвин Роммель успешно громил британские войска в Северной Африке, а главный диверсант СС Отто Скорцени небезуспешно готовил антибританские восстания курдов и арабов на Ближнем Востоке.

Теперь можно говорить об определённой преемственности традиций армий современной и довоенной Германии. На территории Сирии действует германский военный спецназ Kommando Spezialkräfte (KSK), созданный в 1996 году. С первого дня своего существования германский военный спецназ успел принять участие во множестве военных конфликтов – Афганистан, Босния, Руанда. Теперь в этот список попала и Сирия. Спецназ армии Германии вооружён лучшими образцами оружия НАТО и советского блока. В курс подготовки бойца германского армейского спецназа, в обязательном порядке, входят курсы парашютистов при германской армии (Бундесвере) и 160-километровый марш-бросок в полной боевой выкладке, что превращает германский военный спецназ в серьёзную силу в мире спецслужб.