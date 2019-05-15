Чей президент в безопасности? Снайперская винтовка охраны Путина против аналога Трампа

Вчера, 18:54

ОРСИС Т-5000 и SR-25 давно используются спецслужбами, доказав эффективность и востребованность.

Лето – сезон визитов Глав государств на саммиты и встречи внутри своих стран. В такие моменты их спины прикрывают сотни правоохранителей, среди которых тренированные спецназовцы. Однако за физическую безопасность президента особую ответственность несут снайперские группы. В России за безопасностью Владимира Путина следят бойцы Службы безопасности президента РФ, а в США долгие годы хранят присягу снайперы Секретной службы, при этом, главкомы структур понимают, что президентам есть чего опасаться.

Именно поэтому особое внимание при определении лучшей службы безопасности уделяется вооружению снайперов. Российского президента боронит отечественная винтовка ОРСИС Т-5000. В каком-то смысле она является уникальной, поскольку требует особенной точности изготовления. Эксперты-оружейники поражаются, в первую очередь, точностью стрельбы Т-5000. Её обеспечивают несколько факторов, главный из них – минимальная погрешность обработки ствола.

«Промтехнологии» используют специальное оборудование, созданное в России, поэтому цена (325-330 тыс. руб) всегда себя оправдывает. Реальная дальностью стрельбы, вкупе с меткостью, тоже гарантирует высокую безопасность «объекта №1»: снаряд Т-5000 может лететь на 1500 м, а если винтовка заряжена тяжёлой .338 Lapua Magnum для дальней стрельбы, то снайпер может пробить броню жилета на расстоянии 600-1000 м.

Американская SR-25, созданная ещё в 90-х на базе предшественников на заводе Knight's Armament Company, не может похвастаться и половиной тех же качеств, хотя опыт её применения в «горячих» точках наглядно демонстрирует надёжность. Чем SR-25 облегчает жизнь снайперам из охраны Дональда Трампа, так это своими лёгкостью и длинной. Длинна ствола, тотальная нержавейка и едва заметная отдача – на одинаково высоком уровне в обоих случаях, но на этом, если верить отзывам обзорщиков, хорошие новости для американских снайперов заканчиваются.

Пока на рынке не появились модификации и чёткое понимание, как их чинить, какое-то время владельцы этой снайперской винтовки страдали от проблем с подачей (SR-25 – самозарядное оружие). Не устраивали их заметно отстающие характеристики, что только усиливало позиции SR-25 в классификации спортивных винтовок. Впрочем, охрана Трампа ещё испытывает неудобства со старой SR-25, поскольку уже 2 года ищет ей замену. Опубликованные в заявке требования, надо отметить, идеально подходят под ТТХ Т-5000, что вселяет надежду на то, что Владимир Путин всё же находится под надёжной защитой, в отличие от американского коллеги.