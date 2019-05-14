СМИ: США хотят запугать Москву новым бомбардировщиком B-21 ради военного союза

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Двух зайцев одним выстрелом — новые ракетоносцы США позволяют Белому дому заключить союз с Россией против «амбициозного» Китая, сообщает издание The National Interest.

ВВС США разрабатывает новый B-21 «Рэйдер», контракт на который получила военно-промышленная компания Northrop Grumman. Стелс бомбардировщик стал данью памяти «Рэйдеру», который участвовал в военных действия в 1942 против Токио.

B-21 своей внешней конструкцией схож с бомбардировщиком предыдущей модели B-2 «Спирит», однако имеет ряд серьезных преимуществ. Бесхвостая летучая мышь переместила свои двигатели ближе к «корню» крыла, где они занимают свободное пространство между крылом и фюзеляжем, что делает его полет более бесшумным.

Также, в отличии от B-2, у «Рэйдера» есть надкрыльные выхлопы, позволяющие маскировать инфракрасное излучение самолета. Тяжелый бомбардировщик имеет на вооружении ядерные гравитационные бомбы B61-12, способные расчищать путь через ПВО противника.

По заявлению The National Interest, основной задачей B-21 стоит запугивание России и КНР, а для этого необходимо лишь 200 новых бомбардировщиков, начало производства которых, NOC обещает выполнить уже к 2020 году.

Белый дом «тяготит» торговые партнерские отношения России и Китая. И, видимо, данная проблема решиться если ни диалогом с Владимиром Путиным, который Трамп предрек после собрания «Большой двадцатки» 29 июня, а шантажом. Тем более, что Кремль заявил об отсутствии какой-либо подготовке к диалогу.

B-21 Raider

На российском вооружении находятся хоть и отличные, но весьма устаревшие советские разработки, модернизированные на современный лад. Например Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. Это, безусловно, замечательные машины, но конкуренцию новым «Рэйдерам» им составить будет непросто.

А ПАК ДА (Перспективный Авиационный Комплекс Дальней Авиации) оказался временно замороженным проектом из-за отсутствия должного финансирования. Бомбардировщик планируется к эксплуатации не раньше 2028-2029 года, по информации Lenta.ru

Неизвестно, как поведет себя в этой ситуации Кремль, однако, как считают эксперты, на шантаж Владимир Путин не поддастся.