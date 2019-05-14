Две пули в одну точку: Суперавтомат российского спецназа АН-94 оценили эксперты

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Автомат, который мог стать заменой Калашникову, но оказался «слишком хорош» для рядовых солдат.

АН-94 «Абакан» - это перспективный проект, построенный вокруг идеи максимально быстрого и точного сдвоенного выстрела. Эта система по настоящему уникальна и использует крайне оригинальную и необычную конструкцию для реализации стрельбы двумя пулями за один цикл движения затвора. Фактически тросик, зацепленный на блоке, сцепленный с подвижным стволом, позволяет зарядить две пули в ствол подряд во время одного импульса отдачи. Конечно же, пули не лягут прямо в одну точку, но все равно попадут предельно близко. Эта система работает только в случае стрельбы «двойками». В этом режиме скорострельность «Абакана» достигает 1200 выстрелов в минуту, что невероятно много для стрелкового оружия.

АН-94 «Абакан» в неполной разборке

Однако, такая эффективная система сложна как в изготовлении, так и в обслуживании, без должного внимания она быстро выходит из строя, а разборка автомата неподготовленным новобранцем почти невозможна. Именно это послужило причиной отказа от принятия передовой системы для массовой замены АК-74. В руках неподготовленного бойца дорогой автомат быстро станет бесполезным.

Но если рассматривать «Абакан» именно как оружие спецназа, он почти идеален. Сдвоенный выстрел невероятно эффективен, при этом автомат все равно может вести огонь и в обычном режиме. Лафетная схема снижает отдачу и позволяет стрелять максимально точно.

К сожалению, система все же слишком дорога и даже у спецназа встречается не часто. На данный момент эта ветка развития стрелкового оружия признана хоть и эффективной, но тупиковой, развивать «Абакан» дальше не имеет особого смысла. На смену ему идут более совершенные системы со сбалансированной автоматикой, которые фактически не имеют отдачи.