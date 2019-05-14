Спецназ курильщика: Зеленые Береты США занимались продажей колумбийского кокаина

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Спецназовцев задержали за попытку провести 40 кг кокаина в боксерской груше.

Пока нормальный спецназ зачищает мирных граждан от преступников и террористов, американские Зеленые береты окончательно закрепили за собой право называться «спецназом курильщика», организовав продажу наркотиков из Колумбии в родную страну.

В Америке уже давно настоящая эпидемия наркозависимости, и, кажется, к этой эпидемии, не в последнюю очередь, причастны армейские круги. Служба в горячих точках, типа Афганистана или Колумбии, соблазняет возможностью легкой наживы. За один рейс с поставкой крупной партии наркотиков можно заработать невероятную сумму, ведь цена, к примеру, кокаина – 100 долларов за грамм.

Военнослужащие 7-ой группы спецназа и военнослужащий национальной гвардии Западной Верджинии работали в сговоре для максимально эффективной перевозки кокаина через границу. Даниэль Гулд и Генри Ройер планировали перебросить 40 кг кокаина на военно-транспортном самолете из Колумбии на военно-воздушную базу Лэнгли. Груз оценивается примерно в 1 миллион долларов.

В итоге попытка контрабанды была раскрыта с помощью рентгена. Как выяснилось - это не первая партия наркотиков, перевозимых военнослужащими, до этого они уже перевезли 10 килограммов, и, похоже, в случае успеха второго рейса, продолжали бы контрабанду и дальше. Такого количества кокаина хватит на то, чтобы подсадить на иглу мегаполис.

Такие поступки военнослужащих бросают тень на и без того испорченную репутацию американского спецназа. Многие страны открыто обвиняют США в прикрытии поставок наркотиков, теперь же понятно, что для военнослужащих Пентагона, в целом нет особой разницы куда поставлять наркотики.