Оружие превосходства: ВСС «Винторез» - супер винтовка спецназа, которой Россия ни с кем не делится

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Спецотряд ФСБ «Альфа» полюбил «Винт» за надёжность, высокую кучность стрельбы и тишину использования.

За всю историю России тульские оружейники произвели немало шедевров. Имена Стечкина и Макарова до сих пор воспринимаются в привязке к легендарным пистолетам ПМ и АПС. В то же время Тульский оружейный завод может гордиться и другими разработками, многие из которых остаются засекреченными. В числе таковых числится почти легендарная винтовка снайперская специальная (ВСС) «Винторез».

Лёгкая и тихая супер винтовка спецназа сразу же покорила советских спецов из «Альфы» в 1980-х. Несмотря на дозвуковую скорость полёта пули, тяжёлый боеприпас показывает себя эффективно как на средних, так и на дальних дистанциях. «Винт» способен пробить стальной шлем на расстоянии до 400 метров. Вес винтовки составляет всего 2,6 кг, что для мобильных спецгрупп очень важно. Интегрированный глушитель, выполняющий также функцию пламегасителя, позволяет вести огонь из укрытия без угрозы быть обнаруженным. Бойцы спецназа не раз отмечали это качество во время войн в Афганистане и Чечне.

Оружие превосходства, которое не раз выручало спецназ ФСБ и других спецподразделений российского силового блока, настолько произвело впечатление на руководство, что было решено не отправлять его на экспорт. Несмотря на то, что Россия является крупнейшим экспортёром оружия, поставки ВСС «Винторез» являются из рядя вон выходящим событием, поскольку РФ ни с кем не делится своим супер оружием. По слухам, партию «Винтов» получили дружественные страны вроде Сирии, Иордании.

Вместе с тем эксплуатация российских супер винтовок затруднительна без тесного сотрудничества с Москвой, поскольку боеприпасы калибром 9x39 мм производятся в России. По этой причине от использования «Винтореза», несмотря на все его преимущества, вынуждены были отказаться ряд стран бывшего СССР, в том числе Беларусь и Казахстан.