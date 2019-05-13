«Умные» бомбы КАБ-250 на Су-57 найдут и «точечно» уничтожат террористов

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Сверхточное оружие для ВКС РФ уже испытали на фронтовом бомбардировщике Су-34 и готовят для интеграции в Су-35 и Су-57, которые «работают» по боевикам в Сирии, заявил глава компании-разработчика ГНПП «Регион» Игорь Крылов.

Уже более трёх лет Россия успешно ведёт борьбу с террористами в Сирии, в том числе с активным применением ВКС. Эксперты признают, что российская авиация сыграла ключевую роль в разгроме радикальных джихадистов. В числе прочего «отметились» фронтовой бомбардировщик Су-34, а также многоцелевые истребители Су-35 и Су-57. Последний относится к пятому поколению и является перспективной разработкой ОКБ Сухого. Модель постоянно дорабатывают и сегодня появилась информация, что сверхсовременная боевая машина ВКС получит ещё более грозное оружие.

Так, от генерального директор компании-разработчика ГНПП «Регион», которая входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», Игоря Крылова журналистам стало известно, что Су-57 будет иметь на вооружении управляемую бомбу КАБ-250. Разработки боеприпаса длились несколько лет и уже в этом году его производство должны поставить «на конвейер».

Крылов заметил, что «умные» бомбы КАБ-250 уже прошли полный цикл испытаний на Су-34. В ближайшее время их начнут интегрировать в Су-35 и Су-57. Тестирование боеприпаса находится в финальной стадии, разработчикам осталось лишь подтвердить отдельные его характеристики.

В ходе разработки КАБ-250 источники в ГНПП «Регион» объясняли, что «умная» бомба сможет управляться в полёте с помощью системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Это позволит тому же Су-57 найти и уничтожить цель в любое время года, вне зависимости от погодных условий.

Точность попадания в цель при таком режиме составит 2-3 метра, что позволит исключить жертвы среди мирного населения.

Таким образом, прятаться от России бессмысленно, поскольку умные боеприпасы Су-57 найдут и «точечно» уничтожат террористов. Первоначально, по словам Крылова, будет налажен выпуск КАБ-250 с лазерной головкой самонаведения. Так как единственной «площадкой» для боевого применения Су-57 в настоящее время является Сирия, можно предположить, что именно боевики-исламисты первыми на себе испытают мощь нового российского оружия.