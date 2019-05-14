«Бородавочник» против «Грача». Может ли американский штурмовик превзойти российский?

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Эксперт сравнил основные штурмовики США и РФ.

Штурмовики – это главная поддержка сухопутных войск на поле боя, они постоянно находятся на связи с войсками, оказывая тактическую помощь на опасных направлениях. А-10 и Су-25 - два главных представителя этого класса авиации на данный момент.

Оба самолета имеют богатую историю и вызывают активные споры в среде экспертов о превосходстве одного над другим. Подробный анализ характеристик обоих самолетов позволяет разобраться в том, какой из них лучший.

СУ-25 имеет крайне серьёзное бронирование, самолет невероятно живуч, в наиболее опасных местах броня достигает 25 мм титанового сплава. Сама защитная капсула сварная и позволяет выдерживать огонь зенитных снарядов до 30 мм включительно. Такой бронестойкостью американец похвастать не может, к тому же его броне-элементы скреплены болтами, которые в случае попадания сами становятся поражающими элементами.

А-10

Су-25 быстрее почти в два раза. При этом, правда, его двигатель более прожорливый, а радиус действия меньше. Но для штурмовика эти показатели не критичны. Важно другое- так как штурмовики - это фактически самолеты поддержки наземных войск, они должны быть универсальны. Двигатель Су-25 не только надежен, но и может питаться дизельным топливом. То есть даже в отрыве от снабжения самолет сможет действовать.

Су-25

Помимо этого «Сушка» может взлетать с грунтовых аэродромов, в то время как А-10 нужна подготовленная бетонная полоса. В условиях полевого самолета это крайне важно.

Вооружения у А-10 больше. Однако, штурмовик в условиях войны с равным противником должен избавляться от своего вооружения за один заход. В случае с А-10 это невозможно. Его вооружение избыточно. К тому же, изначально основной «фишкой» А-10 должна была стать GAU-8 – невероятно мощная автоматическая пушка, однако, сейчас она устарела и больше не может пробивать танки. В итоге основная «фишка» попросту не нужна.

И конечно же цена. «Грач» стоит 4 миллиона долларов, против 16 «Бородавочника». Даже если бы А-10 превосходил Су-25, такая разница в цене однозначно позволяла бы отдать предпочтение отечественному самолету.

Сейчас у РФ есть дешевый и мощный штурмовик. Возможно, в будущем он будет заменен чем-то новым, но на данный момент его возможностей хватает с запасом.