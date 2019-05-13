Великий украинский супер-танк «Оплот» сравнили с русским Т-90 - что лучше?

Сегодня, 05:52

Украинский Танк «Оплот» нередко получает титулы лучшего в мире от украинских экспертов. Это грозная на вид машина, и вправду, вызывает некоторое уважение, однако, не все находятся под воздействием наркотика укра-патриотизма – эксперты сравнили «лучший в мире» «Оплот» и ставший уже ветераном Т-90А.

Сравнение более чем уместное, оба танка являются глубокой модернизацией старых советских ещё машин: Т-90 - это фактически доведенный до предела Т-72, а БМ «Оплот» - это Т-84 «на стероидах».

Защищенность обеих машин на уровне, и в целом сравнима, но дьявол кроется в деталях. Не секрет, что в танках отечественной школы внушительная часть бронирования обеспечивается блоками динамической защиты. Динамическая защита – это специальные блоки со взрывчаткой, которые имеют разное наполнение и мешают пробитию кумулятивными гранатами, а некоторые и обычными снарядами. Т-90 оснащен проверенной защитой «Контакт-5» в башне, а верхняя лобовая деталь защищена «Реликтом». Это проверенные системы, снижающие поражение кумулятивными боевыми частями почти на 90%, и кинетическими на 20-30%.

Т-90А

Оплот оснащен ДЗ «Дуплет», которая, по заявленным характеристикам, является чуть ли не лучшей в мире. По задумке конструкторов, такая ДЗ при срабатывании разрезает боеприпас множеством кумулятивных струй. На практике у ДЗ есть проблема – из-за того что в ней слишком много взрывчатки, при попадании детонирует не только активированный блок, но и соседние, что иногда ведет к повреждению танка.

Двигатель у «Оплота» мощнее, 1200 против 1000 ЛС, правда, украинец тяжелее, что в итоге приводит к почти равной удельной мощности – 24,7 против российских 24. При этом украинский двигатель менее надежен и имеет меньший моторесурс.

Пушки у танков практически идентичны. Однако, стоит отметить, что на «Оплоте» установлена панорамная система обзора, значительно упрощающая обнаружение противника.

БМ «Оплот»

Подводя итог, можно сказать, что оба танка достойные представители наследников советской школы. Украинец где-то уступает, а где то превосходит отечественный образец. Вот только Т-90 давно в серийном производстве, и всего в войсках их более тысячи штук. «Оплот» же - штучная машина, и по объемам выпуска его можно сравнивать с другой модификацией – Т-90АМ, против которой у «Оплота» нет уже не единого шанса.