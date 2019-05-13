СВУ из России VS Mk 14 из США: Какая снайперская винтовка для спецназа лучше, рассказали эксперты

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Спецназ часто использует снайперские винтовки, это оружие позволяет поражать цели на дальних дистанциях. На вооружение РФ и США есть множество разных образцов, но эксперты направили свой взор на знаменитую СВУ и Mk 14.

СВУ это фактически доработанная и укороченная СВД. Снайперская винтовка имеет потрясающе небольшие габариты – 980 мм в длину, но при этом нисколько не потеряла в точности и дальности. Винтовка может вести огонь очередями, что, конечно, необходимо не так часто, однако, в экстренных случая может спасти солдату жизнь. СВУ использует старый и проверенный патрон 7,62х54, который является одним из лучших в классе винтовок, имея поразительную мощность и как следствие возможность поражать даже самые бронированные цели.

Mk14

Mk 14 это, конечно же, крайне удобная и гибкая система. Но, она все равно сделана на базе старой винтовки М14, которой скоро исполнится 70 лет. Эта система не просто устарела. М14 базируется на М1G, винтовке бывшей основной в американских ВС времен Второй Мировой Войны. Патрон 7,62х51 уступает отечественному по всем характеристикам, являясь по сути укороченным патроном, американским неверным видением промежуточного боеприпаса.

СВУ

По прямым характеристикам, СВУ превосходит коллегу во всем – дальность 1300 против 500 метров, пуля СВУ пробивает бронежилеты 5 класса защиты, в то время как американец испытывает проблемы с 4-ым классом. Скорострельность вообще не имеет смысла сравнивать, ввиду того что СВУ может вести автоматический огонь а Mk14 нет.

В очередной раз американский хайте оказался металлолом второй мировой войны. За внешним блеском американского оружия почти всегда скрывается импотенция оружейников, которые не в силах придумать что-то новое и эффективное.