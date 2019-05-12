Надоело подчиняться: Военные ВСУ застрелили своего командира

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Провальные боевые операции и постоянные издевательства офицеров довели солдат до крайности.

Бойцы ВСУ не подчинились приказу командования отправиться в разведку на территорию ДНР. Воинов из 35-й бригады, дислоцирующейся на Донбассе командование, намеревалось направить в район населенного пункта Старогнатовки. Планировалось сформировать диверсионную бригаду для проведения подрывных действий на территории ДНР.

Однако солдаты крайне резко выразили свой протест. Бойцы заявили, что прошлая вылазка закончилась провалом и, якобы, обвинили командира в том, что планирование было не на уровне. Когда капитан попытался выполнить распоряжение своего начальника, командира 35-й бригады ВСУ Николая Паласа, бойцы его застрелили – один из них в пылу препирательств выхватил автомат и выстрелил на поражение. Впрочем Палас предпочел не афишировать причину гибели своего подчиненного, а списал все на боевые потери в схватке с бойцами ДНР.

Это далеко не первый случай, когда солдаты ВСУ не просто не следуют приказам, а учиняют расправу над своими боевыми товарищами и офицерами. В прошлом месяце один из воинов отомстил другим бойцам за систематические унижения, сопровождавшиеся физическими действиями насильственного характера. Потеряв терпение, мужчина расстрелял обидчиков из автомата. Часть, где это случилось, дислоцировалась возле села Новотроицкое. Один из них погиб, а остальные получили тяжелые ранения.

Как выяснилось, стрелок пребывал на тот момент под влиянием наркотических препаратов. Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал еще об одном инциденте, в ходе которого один из командиров ВСУ едва не лишился ноги. Сообщается, что рядовой выстрелил в него после череды издевательств. Марочко отметил, что в рядах ВСУ растут антиправительственные настроения, участились случаи дезертирства и мародерства. Бойцы пьянствуют, выясняют отношения между собой с помощью оружия.

Источники в ЛНР также сообщили о том, что у села Новозвановка бойцы добробата «Донбасс-Украина» обильно выпивали, а после под воздействием алкогольных паров предприняли атаку на позиции НМ ЛНР. Однако атака провалилась из-за того, что пьяные солдаты не смогли правильно зарядить орудие, и оно взорвалось.

Складывается впечатление, что солдатам украинской армии надоело подчиняться безграмотным приказам командиров. Не исключено, что рядовые военные уже почувствовали перемены и надеются на прекращение войны. Пока военному начальству удается сдерживать воинов от неповиновения угрозами о российском агрессоре и психотропными веществами.