Предать Индию?: Поставит ли Россия Пакистану ЗПРК «Панцирь-С»

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Индийские партнёры всерьез обеспокоились намерениями Исламабата купить российские ЗПРК и танки Т-90.

Причем от этих же комплексов отказалась сама Индия. Дело в том, что Индия в состоянии постоянного вялотекущего конфликта с Пакистаном. Пограничные конфликты то и дело периодически вспыхивают между странами с 1947 года.

В Нью-Дели обеспокоились, поставит ли Россия Пакистану ЗПРК «Панцирь-С», от которых в своё время отказались индийские партнёры. Теперь же, по мнению индийских чиновников, существует опасность, что комплексы попадут на вооружение пакистанских вооруженных сил. Также обеспокоенность вызывает постоянный поиск возможностей военно-технического сотрудничества Пакистана с Россией.

Однако пока нет опасений, что Россия сможет предать Индию, поскольку страны очень тесно сотрудничают в экономических, политических и военно-технических сферах. Индия получила лицензию на производство российских танков Т-90, которые являются основным танком индийских вооружены сил. Также Нью-Дели получила целый завод от России, на котором выпускаются автоматы АК-203. В 2019 году Индия снова становится крупнейшим импортёром российского оружия, купив в этот раз даже атомную подводную лодку.