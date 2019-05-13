Мультитул для спецназа — эксперты рассказали о российской «грозе» американского спецназа

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У русского спецназа множество уникального оружия, но чаще всего - оно узкоспециализированно. Эксперты рассказал о уникальном универсальном стрелковом комплексе «Гроза».

ОЦ-14 «Гроза» - это автоматно-гранатометный комплекс, который представляет собой малогабаритную систему-трансформер. Комплекс может быть сложен в малогабаритный кейс и затем превращен либо в бесшумный автомат с гранатометом либо в снайперскую винтовку для небольших дистанций. Все операции проводятся в полевых условиях достаточно быстро. С таким комплексом боец спецподразделения может оперативно уничтожать весь спектр целей, включая легкую бронированную технику.

Комплекс является продолжателем идей 6С1 «Канарейка», который был по сути переделанным автоматом АКС-74У, с интегрированным бесшумным гранатометом. Основной идеей, положенной в создание комплекса была возможность для спецназа бесшумно уничтожать технику на аэродромах. Во время использования комплекса возник ряд проблем, которые и были исправлены разработкой специализированного комплекса.

«Гроза» сочетает лучшие свойства отечественного стрелкового оружия - она надежна: в качестве основы комплекса служит старый добрый АК, компактна: компоновка буллпап позволяет сделать оружие малогабаритным, достаточно убойна: патрон 9х39 отличается невероятным бронебойным и останавливающим действием. При этом комплекс позволяет вести огонь 40 мм гранатами и с помощью специализированного глушителя также поражать цели на средней и дальней дистанции.

Американцы пытались создать подобные комплексы, но они крайне массивны и не могут сочетать всех свойств «Грозы» разом. Даже сравнить «Грозу» особо не с чем. «Гроза» постепенно устаревает, но при этом все равно остается уникальным и крайне эффективным оружием, являясь фактически «мультитулом» спецподразделений.