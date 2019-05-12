Очередной хлам для украинской армии — эксперты оценили американскую копию РПГ- 7, закупаемую Украиной

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Нацгвардия закупила американские гранатометы PSRL-1 для своих нужд. На днях в сети появилось видео испытаний, которое получило много не самых лестных отзывов от экспертов.

Украинская армия уже давно закупает сомнительные образцы вооружения, чаще всего это устаревшее оружие, минимально модернизированное для того, чтобы в итоге быть представленным как «новейшая разработка, не имеющая аналогов».

Эта закупка не стала исключением. PSRL-1 - это нелицензионная американская копия РПГ-7, в которой сделали спусковой механизм из более легкого материала и убрали интегрированный прицел, заменив его на планки пикатинни. Эксперты отмечают, что облегченный спуск, вероятно имеет гораздо меньший ресурс, что может привести к досрочному выходу гранатомета из строя. Помимо этого, для планок пикатинни не так уж много гранатометных прицелов, и как следствие, в отличие от стрелкового оружия, установка такой планки не является оправданной- для гранатометов нужна особая настройка. Штатный прицел РПГ-7 на данный момент в этом плане нисколько не устарел.

Одной из фишек американской системы заявляется унификация с РПГ-7 в боезапасе, а также разработка новой управляемой гранаты, которая может быть запущена на 2 километра. Однако, на данный момент никаких новостей о разработке гранаты нет.

Очевидно, что учитывая стоимость контракта, составившую 550 тысяч долларов США за 100 комплектов, это очередной распил бюджета, основная цель которого — не увеличение боеспособности армии, а обогащение задействованных в оборонных закупках лиц.