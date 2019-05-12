Восстание машин: Южная Корея начнет разработку биороботов уже в 2024

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Военные планируют усовершенствовать армию роботизированными животными, птицами и даже насекомыми.

Продолжение... Очередной хлам для украинской армии — эксперты оценили американскую копию РПГ- 7, закупаемую Украиной Нацгвардия закупила американские гранатометы PSRL-1 для своих нужд. На днях в сети появилось видео испытаний, которое получило много не самых лестных отзывов от экспертов. Крупнейшее информбюро Республики Корея со ссылкой на государственное агентство по закупкам вооружения сообщило, что страна планирует использовать биомиметику, технологию, которая помогает копировать индивидуальные свойства живых организмов. Благодаря ей боевые роботы смогут воспроизводить уникальные повадки животных, птиц, змей, морских обитателей и даже насекомых.

Представитель агентства дал понять, что биороботы, «обладающие биометрическими данными», способны изменить ход действий в войне будущего. Он также добавил, что мини-роботы окажут позитивное влияние на экономику Южной Кореи в целом.

Производство хотят наладить уже к 2024 году. То есть, уже через 5 лет человечество вступит в новую эпоху гонки вооружений, акцент в которой может сместиться на роботизированные организмы, способные выполнять «нечеловеческие» задачи.

И хотя, по словам южнокорейских аналитиков, роботов можно использовать и в мирных целях, например, при поисково-спасательных работах, на ум все равно приходит кадры из фильма «Терминатор 2: Восстание машин». Остается надеяться, что власти Республики Корея отдают отчет в своих действиях и понимают, что созданное ими оружие может обернуться против создателей.