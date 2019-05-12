Ветеран в строю — зачем спецназ использует винтовку Мосина столетней давности?

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В сеть нередко попадают фотографии, где солдаты и бойцы спецподразделений российской армии используют винтовку Мосина, специалисты объяснили по какой причине это происходит.

Винтовка Мосина была принята на вооружение ещё при Александре III в 1891 году, и несмотря на свой почтенный возраст, даже в 21 веке у ветерана обеих мировых войн есть несколько достоинств, которыми не обладают даже новые оружейные системы. Именно эти достоинства и побуждают бойцов использовать «старичка» в современной высокотехнологичной войне.

Одной из главных таких особенностей является надежность и неприхотливость винтовки. «Мосинка» безотказна, в полевых условиях загрязнить её до уровня, при котором нельзя вести огонь, почти невозможно. Ни грязь, ни песок не могут заклинить механизмы, сделанные с достаточно большими зазорами. В условиях длительных операций, где нет возможности тщательно обслуживать оружие, эти качества выходят на первый план.

Малоизвестной особенностью винтовки Мосина также является БраМит — это весьма прогрессивный глушитель который был изобретен в 1930-ом году братьями В.Г. и И.Г. Митиными, в честь которых и был назван. Помимо очевидных преимуществ типа бесшумности при использовании устройства с винтовкой, БраМит так же крайней легок в обслуживании и снимается буквально в одно движение, в отличие от современных глушителей, которые крепятся с помощью резьбового соединения.

Все эти преимущества винтовки Мосина обеспечили ей крайне высокую оценку со стороны сотрудников отечественных спецподразделений, которые были замечены с нею в целой серии недавних вооруженных конфликтов: начиная от двух кампаний в Чечне и заканчивая операцией по принуждению Грузии к миру в 2008 году.

Конечно, сейчас на вооружение спецназа поступают новейшие оружейные системы, однако, не стоит забывать, что спецподразделения славятся своими традициями, и некоторые просто предпочитают старое используемое многими десятилетиями оружие. Возможно старая винтовка не настолько точна, как современные системы, однако ветеран по-прежнему может неприятно удивить потенциального противника.