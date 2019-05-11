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Россию окружили со всех сторон: НАТО «полагается» давно забытый Кёнигсберг, Украине – Крым, а Японии – Курилы.

Российский эксперт Юрий Кнутов заявил, что якобы именно в Калининграде сформирована «пятая колонна», так как он находится в окружении стран НАТО и постепенно на его границах увеличивается количество вооруженного европейского контингента, хотя ОБСЕ прописано, что военные учения могут проходить в количестве не более 15 тысяч военных. При этом Кнутов предполагает, что НАТО хочет «оттяпать» Калининград ради его обмена на Крым, мол, получите-распишитесь и разойдутся якобы с миром. Однако стоит отметить, что данная мания преследования выглядит достаточно странно, ведь в Калининграде также имеются военные и в таком случае кровопролития будет не избежать, чего Европа вряд ли пожелает, но постепенное наращивание военного контингента НАТО в Прибалтике заставляет задуматься над тем, зачем это необходимо.

Также ранее высказывалось мнение, что Япония желает забрать себе Курильские острова по договору 150-летней давности, но в данном случае достичь договоренностей невозможно и Вторая мировая война расставила все по своим местам, с чем Япония вряд ли сможет поспорить.

Таким образом, подозрения НАТО в будущей экспансии имеют место быть, но Европа вряд ли пожелает быть «агрессором», а вот США способно «замараться». Остается лишь надеяться, что такие грязные методы не будут применены в отношении населения, а такие манипуляции останутся где-то в Средних веках, где им и место.