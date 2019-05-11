На «зависть» России: Уникальными кадрами удара ниндзя-бомбы США решили посрамить скептиков

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«Гуманную» американскую ракету в российских соцсетях назвали самонаводящимся булыжником.

Пафос американцев понятен: ниндзя-бомба призвана точечно уничтожать главарей террористов, не причиняя вреда мирным жителям, находящимся поблизости. Сообщение об этом странном оружии вызвали интерес, недоумение и скепсис.

Весь предшествующий опыт войн, которые вели или ведут США подтверждают незыблемую аксиому – для уничтожения своих врагов они не останавливаются ни перед чем, пуская в ход все виды вооружений.

Суть действия бомбы предусматривает удар беззарядной болванки ракеты с выпущенными 6 лезвиями. Предполагается, что 45-килограммовая оболочка смертельно травмирует противника без взрыва, подобно «удару наковальни».

Бывший офицер британской армии Ник Уотерс в своём микроблоге предположил, что именно ниндзя-бомбой был уничтожен заместитель Усамы Бен Ладена – Абу Хайра Аль Масри, когда она обрушилась на его автомобиль. Уотерс опубликовал уникальные кадры последствия удара «секретной ракеты», но не сообщает, где и когда она применялась ещё.

Очевидно, что рассекречиванием оружия решили посрамить скептиков, которые не устают интересоваться, кто же тогда убил тысячи мирных жителей в Афганистане и Сирии, когда под огонь американских военных попадали террористы, их главари и все случайно оказавшиеся поблизости люди. Возможно, демонстрация ниндзя-бомбы была сделана на «зависть» России, которая, тем не менее, использует для таких целей подразделения спецназа или высокоточное оружие, а не «самонаводящийся булыжник».