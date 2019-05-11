Оружие победы: Чем воевали ССО ВС РФ в Сирии

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Лучшее из лучших не только в своём роде, но и во всём мире подразделение специальных операций.

С 2015 года по просьбе легитимного правительства Сирийской Арабской Республики Россия пришла на помощь в борьбе с международным терроризмом. Результатом деятельности ВКС России и других родов войск стала победа над терроризмом и практически полное освобождение Сирии. Однако в «тени» остались те, кто координировал работу авиации, наводя её на цели, ликвидировал главарей бандформирований и полевых командиров. Это были известные на весь мир бойцы сил Специальных Операций Вооруженных сил РФ.

Оружие победы в Сирии отечественного образца, однако с глубокой модернизацией, и вот чем воевали ССО ВС РФ. Личное оружие у российских спецназовцев занимает особую роль, поскольку это не только предмет самообороны, но и для выполнения специальных задач. Пистолет ПСС (пистолет специальный самозарядный) в патроном СП-4, который устроен так, что при стрельбе он издаёт всего лишь небольшой щелчок. Выстрел из этого пистолета не слышен будет даже в соседней комнате. В сочетании со спецназом ССО этот пистолет незаменимая вещь в спецоперации.

Пулемёт «Печенег» с глубокой модернизацией и автомат Калашникова АК-12 зарекомендовали себя в бою, который приняли 16 бойцов ССО в Сирии, против них было более 300 боевиков. Только благодаря специальному оборудованию и вооружению все остались живы и победили в этом бою.

На некоторых кадрах была заметна знаменитая снайперские винтовка ОРСИС Т-5000 - рекордсмен по прицельной дальности стрельбы в мире. Данная винтовка уже несколько лет подряд ставит мировые рекорды, которые пока остаются не побитыми. Во многом, успех победы над терроризмом в Сирии был обеспечен действиями сил Специальных Операций, которые наводили авиацию на цели, освобождали Пальмиру и Алеппо, а также обеспечивали безопасность Владимира Путина во время визита на военной базе Хмеймим.