Россия, не отставай: Китай спустил на воду очередные 2 эсминца

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Поднебесная теперь имеет в своем распоряжении 14 эсминцев проекта 052D, которые они назвали «самыми опасными в мире».

10 мая Китай торжественно спустил на воду очередные 2 эсминца продолжающих серию кораблей этого класса, которых должно насчитываться 18 в китайском флоте. Новейшие китайские эсминцы поставлены в противовес американским класса «Арли Бёрк», которые Пентагон считает самыми передовыми и грозными кораблями в мировом океане. Однако не всё так радужно у американской стороны.

Теперь китайский соперник может противопоставить американскому флоту весомый аргумент в споре «кто сильнее». Поднебесная впервые оснастила свои корабли установками вертикального пуска ракет ячеистого типа, которых на борту 2 установки по 32 противокорабельные ракеты, 2 установки по 3 торпедных аппарата. Также на борту имеется зенитное, артиллерийское и радиолокационное вооружение.

Американские коллеги на борту эсминцев «Арли Бёрк» имеют очень умную и крайне сложную систему Иджис, которая управляет всеми боевыми системами корабля и системами ПВО. Этой же системой управляется 32 пусковые установки в носовой и 64 установки в кормовой части корабля, несущие в себе крылатые ракеты «Тамагавк», противолодочные RUM-139 VL-Asroc и зенитные ракет RIM-66 SM-2. Также имеются торпедные аппараты с торпедами Mk. 50 и Mk. 46.

В противовес всему этому изобилию вооружений Россия не может поставить корабли класса эсминец, поскольку первый должен быть заложен на стапеле в 2020 году. Хочется сказать «Россия, не отставай», однако в ВМФ РФ есть силы, которым не страшны ни китайские ни американские эсминцы, которые каждый хочет называть самыми лучшими.

Все они одинаково могут идти ко дну от российских противокорабельных систем, включающих в себя системы радиоэлектронной борьбы и бесчисленное множество противокорабельных ракет, которые способны преодолеть любую современную корабельную систему ПРО. Чего только стоят новейшие ракеты «Циркон», которые могут запускаться с тяжелых атомных крейсеров и будущих атомных эсминцев проекта 23560 «Лидер».

Последний будет обладать характеристиками, превосходящими американские и китайские эсминцы. Только ракетного вооружения будет достигать 130 единиц. И самым главным преимуществом корабля станет его незаметность и комплексы РЭБ, которые «обманут» любую противокорабельную ракету выпущенную по кораблю.