«Эти люди выиграли нашу войну»: сирийский генерал Сухейль рассказал о вкладе российских солдат в победу над ИГИЛ*

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В неформальной беседе с российскими военными специалистами известный сирийский военоначальник Хасан Сухейль парой слов оценил вклад российских бойцов в победу над терроризмом.

Российские военные специалисты из различных частных военных компаний, источниками финансирования и экипировки которых слухи называют российские власти, стали появляться в Сирии ещё в 2015 году и сразу же приняли на себя основной удар борьбы с исламистским терроризмом в сирийской гражданской войне. Боевые качества российских специалистов были настолько высоки, что им удавалось побеждать многократно превосходящего противника с незначительными потерями.

Так же российские специалисты из ЧВК активно привлекались не только к боевым действиям, но и к охране высокопоставленных офицеров сирийской армии и действующих в арабской республике экономических и инфраструктурных объектов, освобожденных от террористов. Свою русскую охрану получил и сирийский генерал Хасан Сухейль.

Российские военные специалисты не только образцово проявили себя в борьбе с террористами и при обучении сирийских военнослужащих, но и, по слухам, предотвратили несколько террористических атак на сирийских генералов и высокопоставленных военнослужащих.

Генерал Хасан Сухейль (слева) и сотрудник его личной охраны из числа бойцов ССО РФ

Возможно, именно поэтому в частной беседе с группой военных специалистов из России сирийский генерал Хасан Сухейль с похвалой отозвался о бойцах российских ЧВК. Многие сирийские военные и российские специалисты из группировки российских войск в Сирии отмечают, что сам факт присутствия бойцов российских ЧВК служит важным фактором поднятия морали у сирийских правительственных сил.

Сотрудники российской ЧВК в Сирии

По его словам «Эти люди выиграли нашу войну» и, несмотря на то, что боевые действия в Сирии всё ещё идут, их интенсивность явно идёт на спад, а широкомасштабные военные операции сменились обычными военно-полицейскими операциями по борьбе с единичными отрядами исламистов. Вполне возможно, что генерал Сухейль прав и стараниями российских наёмников на землю Сирии придёт долгожданный мир.