Иллюзии против реальности. Украинский солдат рассказал правду о вооружении армии Порошенко

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В то время как командование украинской армии организует постановочные фотографии своих бойцов с современным западным оружием и снаряжением, в реальности им приходится воевать с винтовками Мосина образца 1891 года.

Недавно, пожелавший остаться анонимным украинский военнослужащий рассказал в соцсетях о том, в каких в действительности условиях приходится вести войну украинской армии. По словам молодого солдата, реальность находится в разительном контрасте с тем, что можно видеть в официальных репортажах или же на военных парадах в Киеве. По словам молодого человека, пока Петр Порошенко разглагольствует о второй по силе армии в Европе, солдат на передовой активно вооружают оружием времен Великой Отечественной, взятым со складов глубокого хранения.

Военнослужащий поделился целой серией фотографий, на которых солдаты ВС Украины предстают не с новейшими израильскими и американскими автоматами, а со старыми советскими винтовками и пулеметами, многие из которых на десятки лет старше своих владельцев.

Пулемет "Максим" образца 1910 года на позициях ВС Украины

Известно, что в советское время на территории Украинской ССР, помимо элитных военных округов, находилось немало складов с устаревшим оружием, запасенным на случай захвата этих территорий силами НАТО и последующей организацией здесь мощных партизанских движений.

Спустя 28 лет после распада СССР, это оружие, заготовленное в 1950-е годы, продолжает стрелять. В этот раз на Донбассе, где им снабжают украинскую армию. Украинская армия поражена коррупцией и взяточничеством, многие единицы военной техники и стрелкового оружия украинские военные продают в страны Ближнего Востока, оставляя своей армии лишь музейные экспонаты. Например, из-за нехватки крупнокалиберных снайперских винтовок военнослужащие ВСУ активно используют Противотанковые ружья Симонова образца 1941 года.

Также украинская армия испытывает нехватку и обычного стрелкового оружия. Вместо более-менее современных пулемётов РПК и ПКМ украинским солдатам приходится использовать еще одного ветерана Великой отечественной войны - пулемет ДП-27.

Стоит отметить, что данное фото более чем показательно, по шевронам запечатленного на нем бойца видно, что он является солдатом добровольческого батальона "Донбасс" - подразделения украинской армии, считающегося достаточно элитным и хорошо оснащенным. Однако, помимо "доисторического" ДП-27 на солдате данного подразделения можно увидеть и еще один реликт - СШ-68, стальную каску, принятую на вооружение Советской Армии более чем полвека назад. Если даже в элитном подразделении дела идут настолько плачевно, то чем вооружена остальная украинская армия остается только догадываться...

По всей видимости, украинские генералы решили, что постановочные фотографии могут создать благоприятную картинку, при помощи которой можно будет получать военные кредиты от западных стран. Реальное же вооружение своих солдат им глубоко безразлично. При этом стоит отметить, что, несмотря на всю декоммунизацию Украины, изготовленное сталинскими конструкторами оружие очень популярно в Вооружённых силах Украины. Во-первых, выбирать солдатам особо не из чего; во-вторых, советская оружейная классика отличается надёжностью, простотой и удобством. Так украинско-националистические иллюзии не сработали против суровой реальности войны на Донбассе.