Не умеют воевать? Французский спецназ понёс потери в боях с бандитами в Африке

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Во время операции по освобождению заложников в африканском Буркина-Фасо погибли двое бойцов спецназа французской морской пехоты. Сегодня эта информация была официально подтверждена.

Неделю назад в крупнейшем западноафриканском заповеднике слонов и львов Пенджари (Бенин) были похищены 4 туриста из Франции, США и Южной Кореи. Их гида был найден мёртвым мертвым. Постольку когда-то и Бенин, и Буркина-Фасо, куда переправились похитители некогда были французскими колониями, а среди похищенных был гражданин Франции, то за вызволение заложников взялся французский спецназ.

К операции были привлечены части специального назначения морской пехоты Франции. Морская пехота Франции является одним из основных родов войск сил специального назначения своей страны, отличается высокой мобильностью и уровнем военной подготовки.

Коммандос французской морской пехоты удалось выследить похитивших туристов бандитов в Буркина-Фасо. В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников бандиты были уничтожены, но так же погибли двое бойцов французской морской пехоты Седрик де Пьеррепонт и Ален Бертончелло.

Несмотря на формальный успех операции, она обернулась трагедией – погибли двое бойцов элитных частей военно-морского флота в рядовой схватке с бандитами. Перед многими наверняка встал вопрос умеют ли всё-таки воевать французы?

Несмотря на то, что французский спецназ понёс потери в Африке, на этот вопрос можно ответить утвердительно. Уже около полувека французская армия и спецназ успешно действуют в Африке, включая недавние операции в Мали и Центрально-Африканской республике. Утверждать же что-либо однозначное о гибели французских морпехов-диверсантов невозможно, пока не станут известны подробности этого происшествия. Пока можно лишь сказать, что в бою всегда есть шанс погибнуть.