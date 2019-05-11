Турция заявила, что сделка о закупке российских С-400 уже состоялась

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В Анкаре глава департамента по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун объявил, что заявления немецких СМИ об угрозе срыва сделки с Россией по закупке зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» оказались ложными.

В своём блоге в Twitter Алтун написал: «Ваши источники ошибочны», что подтверждает тот факт, что немецкая газета Bild поспешила опубликовать непроверенные данные, что может попадать под статью о фейковых новостях.

Глава департамента, также подчеркнул, что эта закупка, является уже завершённой сделкой. Сейчас только стоит вопрос о транспортировке выкупленной военной техники и о сроках её доставки. Турцией уже был внесён аванс на покупку зенитных ракетных комплексов, по контракту поставки, который был заключён ещё в 2017 году.

Вашингтон не единожды выступал против заключения этой сделки, так как в открытую боятся нахождения российской военной техники близ границ дружественной им территории Европейского Союза, где находится большое количество американских военных баз и ракетных установок. США многократно грозили Турции введением санкций против них, так как по словам Пентагона С-400 абсолютно несовместимы со стандартами, утверждёнными в НАТО.

Из источников, также стало известно и то, что Америка должна была поставлять турецкой стороне свои F-35, но именно закупка российских ЗРК стала препятствием для осуществления американо-турецкой сделки в пользу российско-турецкой.

Турецкий президент Эрдоган сообщил, что он допускает и дальнейшее сотрудничество с Россией по закупке военной техники. Следующим на очереди предположительно может стать контракт на поставки разрабатываемых в России систем С-500 «Прометей», что скорее всего совсем не будет по нраву Вашингтону.