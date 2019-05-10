Восстановят равновесие в Прибалтике: Россия потеснит НАТО в Балтийском море новым БДК «Петр Моргунов»

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Пока экипаж корабля заселяется на судно, но уже в начале июня судно пришвартуется к месту постоянной дислокации.

На море готовятся спустить новейшее БДК – большой десантный корабль – «Петр моргунов». Судно возводилось на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. В ближайшие дни его ожидают швартовные испытания у достроечной набережной, но уже в июне текущего года ходовые качества корабля опробуют в назначенных морских районах. Заселение судна запланировано на 13-18 мая.

«Петр Моргунов» – второй корабль проекта 11711. Данный проект предусматривает возведение судов, предназначенных для высадки десанта и транспортировки по морю военной техники и оборудования. Специалисты НАТО называют все корабли этого проекта по первому спущенному на воду судна «Иван Грен».

Предположительно, судно будет бороздить воды Прибалтики, где с середины апреля наблюдается активность морских сил НАТО. Эксперты даже забили тревогу, что Североатлантический альянс берет Россию в кольцо. В Национальном центре управления обороной сообщали, что российские границы «патрулируют» три фрегата: польский «К. Гуласки», турецкий «Гекова» и испанский «Хуан де Бурбон». И если поначалу Россия отвечала только береговым наблюдением за кораблями Альянса с помощью комплексов «Бастион» и «Бал», а также использовала авиацию, то теперь российские войска восстановят равновесие в Прибалтике. Москва вполне вероятно потеснит НАТО в Балтийском море и поможет ей в этом «Петр Моргунов». Также на этой же верфи заложено строительство еще двух кораблей этой серии. Скоро северные морские просторы будут бороздить еще два судна – «Василий Трушин» и «Владимир Андреев».

По предварительным данным их спустят на воду 2024 и 2023 году соответственно. «Петр Моргунов» может вместить 300 десантников или 13 бронетранспортеров. Кроме этого судно оснащено радиолокационной системой управления огнем 5П-10-03, с помощью которой можно одновременно управлять несколькими артустановками. Примечательно, что польское судно «К. Гуласки», которым НАТО собиралось сдерживать РФ, было на вооружении США до 2000 года, затем при участии первой женщины-госсекретаря США Мадлен Олбрайт судно отдали на баланс Польше. Варшава с гордостью приняла бывший в употреблении ракетный фрегат. Остается только гадать, что еще партнерам по Альянсу даст «доносить» Вашингтон и будет ли оно эффективно в противостоянии с российскими оборудованными по последнему слову техники кораблями.