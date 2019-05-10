Запустили «ведро болтов»: Баллистические ракеты США не «доросли» для преодоления российской ПРО

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9 мая, в 10:39 по московскому времени США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Минитмен-III.

Символично, в момент празднования парада Победы на Красной площади в Москве, в Калифорнии с авиабазы Ванденберг запущена баллистическая ракета, способная нести термоядерный заряд. В то же время, постоянно находящиеся на боевом дежурстве силы РВСН уже знали об этом запуске и наблюдали за происходящим. Подобные учения США проводят уже второй раз в этом месяце. Ничего особенно удивительного нет в этой ситуации, кроме того, что эти ракеты вовсе смогли покинуть пусковые шахты самостоятельно.

Минитмен-III разработан и поставлен на боевое дежурство в 1970 году. С тех пор ракеты не покидают свои шахты, оставаясь только на визуальном присмотре за ними. Можно ли считать эти пуски чем-то угрожающим для России? Вероятно, что баллистические ракеты США не «доросли» до преодоления Российской ПРО. И всё потому, что даже устаревшие комплексы С-300 могут сбить эту ракету, не говоря уже о новейшем С-400 «Триумф» и будущем С-500 «Прометей». Данные комплексы прикрывают небо России от любых целей, маневрирующих на больших скоростях. К таким целям относятся крылатые ракеты несущие ядерный заряд.

Баллистические же ракеты на дальних рубежах будут сбивать противоракеты, которые мало кому известны, но имеют огромную важность в российской ПРО. Это противоракета 53Т6 (ПРС-1), которая отразит удар боевого блока межконтинентальной ракеты на расстоянии до 100 км, и высоте 45 км. Имея специальный ядерный заряд мощностью 10 килотонн, противоракета со 100% вероятностью уничтожит боеголовку Минитмена-III. Ведь с 2002 по 2014 годы США оставили на этих ракетах только один боевой блок, вместо трех.

Однако и это не самая основная причина того, что ракеты не страшны России, ведь США, по сути, запустили «ведро болтов». Минитмены практически не обслуживаются и практически гниют в шахтах базирования. Удивительно то, как ракета ещё покинула самостоятельно пусковую установку. Россиянам не стоит переживать о безопасности, поскольку небо под надежным замком противоракетной обороны и сил РВСН.