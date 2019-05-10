Смерть на парашюте: Техмаш создал новые ракеты для систем залпового огня «Торнадо-С»

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Взаимодействие с системой ГЛОНАСС обеспечивает «Торнадо» большую эффективность в сравнении с аналогами НАТО.

Разработанные и поставленные на вооружение реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» призваны постепенно заменить в войсках знаменитые «Град» и «Смерч». Являясь, по сути, модернизированной модификацией своих предшественников, новые боевые машины являются системами совершенно нового поколения.

Оснащение «Торнадо» баллистическими вычислителями, работающих в связке с навигационной системой ГЛОНАСС и автоматизация управления в сочетании с дроном-наводчиком обеспечивает точность стрельбы на расстояние до 120 километров. Машина способна автономно осуществлять топографическую привязку и навигацию с отображением на электронной карте, а после залпа свернуться и покинуть место стрельбы за считанные минуты.

Как стало известно, концерн Техмаш создал для каждой из РСЗО особые типы новых снарядов. «Торнадо-С» оснащены ракетами, которые могут корректироваться в полёте, причём не оператором-наводчиком, а электронной системой, встроенной в снаряд. Арсенал «Торнадо-Г» имеет на вооружении ракеты, которые, оказываясь над позициями противника, отделяют боевую часть, снижающуюся затем на парашюте и детонирующая на определённой высоте или от удара о поверхность.

При этом, огневая мощь РСЗО несёт гарантированную смерть для врага – залп одного «Торнадо-С», например, 300-мм снарядами «накрывает» площадь в 72 гектара. В то же время, прекрасно себя зарекомендовавшие «Град» и «Смерч» будут оставаться на вооружении ещё 10-15 лет.