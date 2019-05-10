Лазер vs болванки с ножом: Высокоточное оружие РФ посрамит бомбу-ниндзя США

Сегодня, 09:30

Показной «гуманизм» Пентагона совершенно не подкрепляется реальными делами.

Влиятельная газета The Wall Street Journal, ссылаясь на авторитетные источники, сообщила, что в недрах военного ведомства разработали секретную ракету, способную точечно уничтожать главарей террористов. Она является модификацией боевой ракеты Hellfire, но без заряда. При приближении к цели, она выпускает несколько лезвий и, обрушиваясь 45-килограммовой массой на врага, поражает его без взрыва. То есть, являясь, по сути, болванкой с ножом длинной в 1,5 метра, она не причинит вреда окружающим, а уничтожит лишь лидера боевиков – так, во всяком случае, утверждают в Пентагоне.

Ракету начали создавать в 2011 году для устранения врага Америки №1 – Усамы Бен Ладена, и между собой её называли бомба-ниндзя. Но, как известно, он был ликвидирован усилиями диверсионной группы. Впрочем, как уверяют источники, секретное оружие применялось всего пару раз и с его помощью был убит некий террорист, причастный к подрыву американского военного судна в 2000 году. Заявленная цель – исключить гибель мирных людей, пока не подкрепляется фактами, но обратных примеров достаточно, чтобы увериться в решительности США уничтожать врагов, не считаясь с «побочными эффектами».

За время антитеррористической, как принято считать, операции в Афганистане погибли тысячи мирных жителей после ракетных и артиллерийских ударов американской армейской группировки по якобы сосредоточению ваххабитов и их главарей. Затем, это списывалось на ошибки разведанных и повторялось не единожды. Непонятно, зачем Вашингтон сейчас стал демонстрировать показной гуманизм и рассказывать миру о более, чем странном оружии.

Примечательно, что спецслужбы РФ предпочитают действовать по-другому и не афишируют методы устранения лидеров террористов. Но, без сомнения, для подобных операций задействуется высокоточное оружие, лазеры, беспилотники и, в особых случаях, диверсионные подразделения, которые своей эффективностью посрамят американскую болванку с ножом, явившуюся, словно из средневековья.