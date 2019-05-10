Уроки Афгана: Десантники США признали превосходство винтовок СВД

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Лучше всех военному искусству учит настоящая война. Эту простую истину познают на своей шкуре участники всех военных конфликтов, сталкиваясь с военными реалиями. Особенно, это касается стрелкового оружия, поэтому зачастую солдаты используют совсем не то оружие, которое от них ожидают.

Американским солдатам в Афганистане пришлось столкнуться не только со стойким сопротивлением боевиков и нежеланием простых афганцев жить по навязанным из Вашингтона стандартам, но и со множеством проблем своей собственной техники и оружия.

Американское стрелковое оружие показало себя слабым, ненадёжным и очень капризным к условиям окружающей среды – пустынный песок, горные холода всё это ломало и выводило из строя «самые лучшие» образцы американского стрелкового оружия. Первым делом бойцы американского корпуса морской пехоты перешли на трофейные, изъятые у боевиков, Снайперские винтовки Драгунова. Простая и надёжная конструкция, мощный патрон ещё от винтовки Мосина царских лет, удобство в использовании – всё это сделало СВД избранным оружием снайперов морской пехоты и десанта США. В итоге, вопреки всем стараниям американской военной промышленности, десантники США, столкнувшись с реалиями современной войны, быстро признали превосходство СВД над собственными самозарядными винтовками и часто делали выбор именно в пользу советской снайперской винтовки.

После того, как американские винтовки сдались перед советскими, очередь дошла и до автоматического оружия. Способные заклинить в бою из-за длинной очереди М4 американские морпехи совершенно добровольно меняли на трофейные автоматы Калашникова. Особой популярностью пользовалась первая модификация данного автомата, известная «в народе» как АК-47. Главными плюсами старого советского автомата, в глазах американских солдат, стали надёжность и простота конструкции, в сочетании с мощным патроном, способным, в отличие от стандартного американского, пробивать многие бронежилеты и разрушать укрытия.

В качестве совсем уж забавного курьёза можно упомянуть и любовь американских солдат в Ираке и Афганистане к трофейным пистолетам-пулемётам Шпагина (ППШ), которые стали легендой ещё во время Великой Отечественной войны. Опять-таки, простота конструкции, мощный патрон и возможность прикоснуться к живой легенде войны с нацизмом, побудили тех счастливчиков, которым достались данные пистолет-пулемёты активно использовать их, пренебрегая уставным вооружением.

Уроки Афагана оказались для американской армии поучительны. На место изысканного и «навороченного» американского стрелкового оружия пришли старые, проверенные временем и многочисленными военными конфликтами советские автоматы и винтовки, показав, в очередной раз, превосходство советского и российского оружия над американским.