Новый автомат для российских спецназовцев АМ-17 показал концерн "Калашников"

Сегодня, 03:30

Пресс-служба концерна «Калашников» представила общественности тактико-технические характеристики нового автомата АМ-17 (автомат малогабаритный), предназначенного для вооружения танковых экипажей, сил спецназа и экипажей Воздушно-космических сил РФ.

Новинка от концерна «Калашников», производящего автоматы для российских Вооружённых Сил и на экспорт, представляет собой радикально новую разработку, предназначенную для вооружения экипажей техники бронетанковых войск, военнослужащих спецназа и пилотов Воздушно-космических сил. Ранее для этих целей использовался автомат АКС-74У (в случае экипажей техники) и широкий набор короткоствольных модификаций автоматов Калашникова, а также пистолетов-пулеметов (в случае бойцов спецподразделений).

АМ-17 призван решить многие проблемы, свойственные используемым сейчас видам вооружения, а именно быстрый перегров стволов, малую прицельную точность стрельбы, а также низкую эргономичность.

Новый автомат разработан целиком с учётом специфики действий экипажей бронетехники и специальных подразделений. При массе в 2,5 килограмма и обще длине в 74 сантиметра данный автомат обладает магазином обычной ёмкости в 30 патронов стандартного калибра 5,45х39 мм. Модификация данного автомата для частей специального назначения предусматривает установку интегрированного прибора бесшумной и беспламенной стрельбы. Одной из главных поводов для гордости у конструкторов данного оружия является его компактность – длина автомата со сложенным прикладом не превышает 50 см, что на 20 см меньше длины штатного АК-74М. Сам приклад при этом, не откидывается набок, а складывается по телескопическу принципу, что позволяет адаптировать его для стрелков разных габаритов.

Также автомат будет производиться в модификации АМБ-17 (автомат малогабаритный бесшумный), которая будет оснащена интегрированным глушителем. Этот момент особенно интересен потому, что стрелять данная модификация будет не стандарными общеармейскими патронами 5,45x39 мм, а специальными дозвуковыми боеприпасами калибра 9х39 мм. Такими же, напомним, стреляет известная снайперская винтовка ВСС "Винторез".

Основным конкурентом нового российского автомата в войсках стран НАТО является американский автоматический карабин М4, разработанный изначально для экипажей бронетехники и подразделений армейского спецназа, но ставший основным стрелковым оружием армии США. Американский автомат уступает отечественному по ряду весьма важных признаков. Он больше в размерах почти в полтора раза, установка на него глушителя значительно увеличивает длину ствола, а о легендарной надёжности российского оружия американскому аналогу остаётся только мечтать.

Стоит отметить, что ВС США уже неоднократно инициировали различные программы по разработке оружия на замену карабинам М4, однако реального успеха ни одна из них не принесла. Особняком стоят разве что немцкие винтовки HK416 и 417 ограниченно принятые на вооружение отдельных подразделений американских Вооруженных сил.