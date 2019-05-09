Вся мощь Путина в центре Москвы: Британцы «прикипели» к Параду Победы из-за военных красоток и ракет С-400

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Журналисты Daily Mail увлеклись празднованием 9 Мая в России, когда освещали приглашение на парад Instagram-моделей Саши Маркиной и Елены Иосифовой.

Сегодня в День Победы в России традиционно был проведён праздничный военный парад с использованием новейшей военной техники и систем вооружения. Масштабное торжество широко освещалось в российских СМИ, но его не смогли обойти вниманием и западные масс-медиа. В числе прочего, материал, посвящённый «Параду Путина», выпустил британский таблоид Daily Mail. Первоначально журналисты затронули тему приглашения на Красную площадь Instagram-моделей Саши Маркиной и Елены Иосифовой, но затем «прикипели» к яркому зрелищу в центре Москвы, где была сосредоточена «вся мощь Путина».

Значительная часть фотоподборки для статьи Daily Mail о Параде Победы при этом была посвящена не уникальным разработкам российской оборонки, а женщинам в рядах участников торжественного марша. Военных красоток в униформе британцы показали со всех сторон. Очевидно, журналисты были поражены сочетанием силы и изящности в рядах российской армии.

Помимо прочего журналисты Daily Mail отметили присутствие на Параде Победы ракет С-400 – о них на фоне скандала НАТО и Турции в Британии говорят много. Также обозревателя поразили межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс», которые также сегодня провезли по Красной площади.

В целом материал поразительным образом был лишён антироссийского подтекста, который нередко встречается в британской прессе в последнее время. Журналисты отметили слова президента России Владимира Путина о необходимости консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом, неонацизмом и экстремизмом.