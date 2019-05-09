«Чёрная акула» и «Ночной охотник»: Тучи на Параде Победы помешали увидеть «грозу» для НАТО от ВКС РФ

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Уникальные боевые вертолёты полностью оправдывают свои названия и несут угрозу любому противнику.

Как уже известно, облака и тучи, как их не пытались разогнать, помешали проведению демонстрации авиационной техники и на дали зрителям увидеть лучшие образцы самолётов и вертолётов ВКС РФ. Большинство из них являются «грозой» для НАТО, в чьей классификации для них есть мрачные и зловещие названия, например, «Оборотень» и «Опустошитель». Речь идёт о российских боевых вертолётах МИ-28Н и КА-50, имеющих родные имена от отцов-создателей «Ночной охотник» и «Чёрная акула». Обе машины в своём роде уникальны и прошли испытания в боевых условиях.

МИ-28Н – первый вертолёт в новейшей истории России, функционирующий в любое время суток и при любой погоде. Имея прекрасные лётные показатели, машина может незаметно прокрадываться на предельно малых высотах в расположение противника за счёт совершенного радиоэлектронного оборудования, тепловизоров и лазерных дальнометров. Тем самым оправдывая своё название – «Ночной охотник».

Электроникой также оснащён шлем пилота – один поворот головы позволяет направить орудие на цель и поразить её. «Бреющему» полёту способствует радиолокационная система «Арбалет», сигнализирующая пилоту об изменении рельефа местности и позволяет огибать препятствия. Ударный вертолёт представляет грозную силу для техники врага своей 30-мм пушкой и управляемыми ракетами.

Бронированная кабина позволяет выдержать попадания бронебойных пуль, а корпус кабины неуязвим для фугасных 20-мм снарядов. МИ-28Н может выполнить петлю Нестерова, переворот Иммельмана, лететь вбок и назад на скорости 100 км/ч. Для спасения экипажа в экстренном случае предусмотрено безопасное катапультирование пилотов.

Следует отметить, что Ми-28Н и КА-50 создавались в советское время в условиях творческой конкуренции между конструкторскими бюро Миля и Камова. Наверняка, благодаря этому, «Чёрная акула» по многим показателям – уникальная в своём роде машина.

КА-50 – единственный в мире вертолёт, способный делать «мёртвую петлю» и совершать воронкообразное снижение на скорости 150 км/ч, чем вполне заслужил славу самого маневренного в мире. К тому же, геликоптер первый российский аппарат такого рода, управляемый одним пилотом, который также выполняет функции оператора вооружения.

Кстати, КА-50 в состоянии нести на своих пилонах до 2 тонн боеприпасов и обстреливать противника из 30-мм орудия со скоростью 550 выстрелов минуту. И ещё немаловажный момент: в случае тяжёлого ранения или гибели лётчика, «автопилот» машины «вынесет» его из боя и позволит сохранить дорогостоящую технику и жизнь пилота. Нужно помнить, что американские аналоги при многих равноценных плюсах, обходятся гораздо дороже, что делает российские машины гораздо привлекательнее для иностранных покупателей со всех точек зрения.