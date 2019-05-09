Дверью ошибся? Пилот «Сухого» показал видео перехвата американского беспилотника MQ-9 Reaper

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Американские БПЛА, по всей видимости, осмелели к 9 мая и стали опасно приближаться к российским границам.

Пилот «Сухого» показал на просторах Instagram видео с перехватом американского беспилотника MQ-9 Reaper. Данный ролик моментально сделал из мужчины звезду соцсети и собрал под его записью массу положительных комментариев.

Точную модель своей боевой машины пилот не называет, но в комментариях указывает, что относится она к семейству «Сухих». Другие пользователи тут же начали выпрашивать у него, где же произошел данный инцидент, но воздушный специалист признался, что не имеет права разглашать этих сведений. Не последовало разъясняющих комментариев также от Министерства обороны.

Также в секции комментариев пилот добавил, что обнаружил беспилотник в свободном воздушном пространстве, где могут передвигаться все желающие. Почему именно в День Победы американцы решили провести разведку, можно лишь догадываться. Вероятно, они ожидали, что в этот день российское военное руководство может потерять бдительность.

Стоит отметить, что беспилотник явно не «ошибся дверью», ведь, по данным из открытых источников, только за минувший год подразделения войск российских ВКС было обнаружено и впоследствии сопровождено более 980 тысяч летательных аппаратов. Большая часть из них является разведчиками, а потому можно смело предположить, что делают это заокеанские «товарищи» явно неспроста.