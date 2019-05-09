12 кошмаров для НАТО: ВМФ России получит новые фрегаты к 2027 году

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Модернизированные последователи головного фрегата «Адмирал флота Горшков» удивят огневой мощью и технологией «Стелс».

Ещё два года назад главком ВМФ заявил, что новые фрегаты класса 22350М должны стать основными кораблями дальней океанской и морской зоны. Предшествующие 6 судов класса 22350 станут в строй к 2025 году. В их числе – совершающий первый боевой поход «Адмирал флота Горшков» и проходящий апробирование «Адмирал Касатонов». Остальные находятся на стадии строительства.

Как сообщил источник на одной из северных верфей, к 2027 году планируется постепенный ввод в действие 12 модернизированных фрегатов. До конца этого года конструкторы должны представить технический проект нового корабля и, в случае одобрения, головной фрегат проекта планируется выпустить согласно срокам.

Пока известно, что новый фрегат будет вооружён 48 ракетами «Калибр», «Циркон» и «Оникс», позволяющие поражать дальние наземные цели. Зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут» станет грозой авиации противника, другие виды оружия позволят противостоять как надводным, так и подводным целям.

Если исходить из технических характеристик уже действующего «Адмирала Горшкова», то можно быть уверенным, что новые фрегаты станут практически невидимыми для вражеских радаров за счёт особенностей дизайна, а электронные радары смогут обнаружить цель на большом расстоянии.

Недавно большой резонанс вызвало действие комплексов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления фрегата «Адмирал Горшков» во время прохождения в акватории Британии. Англичане уверяли, что испытывали тошноту, припадки беспричинного страха и головокружение. Как известно, у страха глаза велики, но долю правды в высказываниях британских обывателей всё же нельзя исключать.

Как бы то ни было, но ВМФ РФ получит более совершенные корабли, а НАТО – 12 новых кошмаров для себя. Решение о выпуске судов нового класса, полностью отвечает пожеланиям судостроителей, говоривших о необходимости серийности выпуска без бесконечной модернизации, которая отражается на эффективности производства.