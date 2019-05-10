Коалиция приговорила Паладина? Эксперты сравнили лучшие САУ США и РФ

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Артиллерия – бог войны. Сейчас на вооружение РФ поступает новейшая САУ «Коалиция-СВ», эксперты дали оценку что будет в случае столкновения этой новой техники с «грозным» американским «паладином».

Начнем с заокеанского «чуда техники». Говоря о армии США, обычно имеют ввиду что-то высокотехнологичное, Паладин- явно не из этой категории. Это настоящий антиквариат – САУ на службе уже почти 60 лет. Тем не менее - это не мешает многим экспертам называть этот музейный экспонат «лучшим в мире». По такой логике Т-34 до сих пор лучший в мире танк. У САУ очень странные характеристики – обычная скорострельность достигает 1 выстрела в минуту, максимальная может достигать 4 выстрела в минуту, однако, такой темп может поддерживаться не более 2 минут. Сперва возникают вопросы – как именно это достигается? Что это за система, которая стреляет быстро только ограниченное время? Напоминает компьютерные игры, где ты можешь получить временное улучшение. Правда же гораздо смешнее – скорострельность зависит от усталости заряжающего. Да – в очередной раз американский хай-тек заряжается грубой силой. Далее – подготовка к стрельбе. Для того, чтобы начать стрелять, требуется выдвинуть опоры, иначе при стрельбе САУ опрокинется.

Что же может противопоставить «отсталая» Россия? «Коалиция» имеет скорострельность 16 выстрелов в минуту. Это в 16 раз больше. И при этом система не зависит от человеческого фактора – автомату заряжания неведома усталость. Время для приведения САУ к бою минимально – фактически требуется лишь нацелить пушку и САУ готова стрелять.

Мощность снарядов у обеих систем примерно одинакова, а броня не имеет критического значения. «Коалиция-СВ» сейчас - лучшая артиллерийская система в мире. Она – приговор любой, даже перспективной разработке в этой области.