Смертельный «Выхлоп» - старший брат ШАК-12 на службе спецназа. Эксперты высказали мнение о новой снайперской винтовке

Сегодня, 10:58

Под патрон 12,7х55, разработанный специально для спецназа, существует несколько оружейных систем, но первой из общеизвестных стала винтовка ВССК «Выхлоп» - самая смертоносное бесшумное оружие в мире.

У этой винтовки нет ни одного аналога, благодаря дозвуковому патрону, прогрессивному глушителю, а также ручной перезарядке; единственное, что можно услышать при выстреле – «щелк» от нажатия на спуск и легкий звук удара бойка о патрон. Обнаружить бойца, ведущего огонь из ВССК, почти невозможно.

Конечно, система ручного взвода оружия кажется анахронизмом, но в случае с настолько бесшумным оружием, звуки работы автоматики были бы лишними. Фактически именно ручная перезарядка отличает «Выхлоп» от ШАК-12. Если бы не она, потребности в этой винтовке просто не было бы.

Задача такой винтовки – абсолютно бесшумная ликвидация бронированных целей на дистанциях до 600 метров. Стрелять дозвуковым патроном на большие дистанции возможно, но малореально – уж слишком долго будет лететь пуля.

На данный момент наш спецназ вооружен лучшим в мире оружием, Западу просто нечего ответить – систем подобных «выхлопу» у них нет и не разрабатывается, опыта подобных разработок не было и ранее, значит сделать какой-либо ответ «с ходу» не выйдет. Нынешняя база позволит РФ быть впереди ещё около 20-25 лет, а там, вероятно, появятся принципиально новые оружейные системы. Быть может, когда пехота будет вооружаться электромагнитными ускорителями, русский спецназ получит абсолютно бесшумные лазеры?