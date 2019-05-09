Грозят «томагавками»: США хотят сдержать Россию малыми ядерными зарядами

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Военная доктрина США не исключает применение ядерного оружия первыми.

На совещании начальников штабов представитель Пентагона заявил, что развёртывание ядерного оружия малой мощности – ответный шаг на аналогичные действия России. Представитель силового ведомства подчеркнул необходимость лишить РФ преимущества в наращивании этого вида вооружений. В Пентагоне считают, что 2,5 тысячи нестратегических ядерных зарядов РФ нацелены на Европу и первоочередная задача США - дать понять противнику, что при любых обстоятельствах, последует встречный удар.

Уже при президенте Трампе была принята новая военная доктрина, предусматривающая оснащение малыми ядерными зарядами крылатых ракет корабельного базирования и знаменитых «томагавков». При этом, её критики считают, что применение нестратегического ядерного вооружения чревато непредсказуемыми последствиями – противник может принять его за полноценный ядерный удар и провести ответную ядерную атаку.

Напомним, что в военной доктрине США отсутствует пункт, запрещающий применять первыми оружие массового поражения. В то время, как в России предусмотрено только встречное нанесение ядерного удара и полный запрет на его применение в локальных войнах. Выбрав по умолчанию Европу в качестве предполагаемого поля боя, США хотят сдержать РФ, приписывая ей несуществующую ядерную угрозу. При этом, Пентагон и НАТО постоянно грозят ракетами любой «неугодной» стране во всех частях света. Как утверждают в военном ведомстве, ядерные боеголовки мощностью до 6 килотонн поступят на вооружения в течение нынешнего года.