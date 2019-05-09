Не «Малюк», а «Селюк» - эксперты оценили новейший украинский конкурент АК

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Украина не перестает удивлять своими «наработками» в оружейной теме, на этот раз они представили очередную переделку старого-доброго Автомата Калашникова, объявив, что это новое слово в оружейной мысли.

На вид автомат и правда внушает уважение – футуристичные непривычные формы, новая оптика, планки пикатини, однако, внешний вид экспертов не смутил – при разборке из автомата вынимается по сути обыкновенный АК со слегка измененным узлом спуска. По заявлению украинских оружейников, в автомате применено огромное количество новых запатентованных технологий, в том числе и конвекционная система охлаждения ствола. Разобравшись в вопросе, эксперты пришли к выводу, что эта самая система является простыми отверстиями в ствольной коробке. Оценка предельно ясна - просто «дырки» для воздуха. Судя по всему, остальные «инновационные технологии» выглядят примерно также.

Среди достоинств отмечается возможность использовать как советские боеприпасы 7,62х39, 5,45х39 так и натовские 5,56х45. Однако, это не является чем-то необычным, учитывая что для того, чтобы вести огонь другим патроном требуется поменять автомат – в полевых условиях переделать его под другой боеприпас просто невозможно.

Как заявляют украинские специалисты, «Малюк» легко может составить конкуренцию таким классическим бул-пап винтовкам как AUG, TAR21 или FN2000, однако, посмотрев объективно, становится понятно, что «Малюк» - вовсе не конкурент. Перечисленные выше винтовки изначально разрабатывались под необычную компоновку, органы управления в них находятся удобно, в то время, как у «Малюка» - все органы управления остались от АК, и фактически, без отрыва от прицела непереключаемы.

Вся система больше напоминает так называемый «сельский тюнинг» - когда на предмет модернизации цепляется все что угодно, лишь бы выглядело «круто», при этом не обращая внимание на функциональность. Судя по всему, украинские «гении» просто взяли один из готовых комплектов тюнинга АК, которых в США продается множество, немного видоизменили и пустили в серию. Как метко выразился один из пользователей на портале Topwar, автомат надо было назвать «Селюк», а не «Малюк».