США нашли причину для отправки авианосца к Ирану

Сегодня, 06:03

Не найдя ранее приличных причин для оправдания своих действий, и получив некоторое количество негативных откликов со стороны прессы, в США все же нашли повод для отправки авианосца в Персидский залив.

Напомним, что ранее Израиль отправил в США отчет, о том что у Ирана есть планы против штатов. США тут же выслали авианосец Авраам Линкольн в персидский залив. Столь смешной повод, без конкретики или уточнений послужил поводом для недоумения в некоторых СМИ. Согласно новой повестке дня, Иран перевел свои баллистические ракеты на корабли, якобы для нанесения ударов по силам США. Очевидно, что если Иран и переместил ракеты, то сделал он это уже после отправки авианосца в ответ на агрессию Вашингтона. Однако, похоже для большинства это не имеет никакого значения.

США уже давно не осуждаются своими союзниками за агрессивные провокации.

Иран на данный момент подвергся новым санкциям за нарушение ядерной сделки, при этом никаких доказательств, как и всегда предоставлено не было. Помимо этого США признали Корпус Стражей Исламской Революции террористами. Вашингтон устраивает одну провокацию за другой, но Тегеран пока держится не поддаваясь на них. Что будет дальше? Возможно, США нанесут удар по территории ближневосточного противника с борта авианосца а потом заявят что Иран сам уничтожает собственное население?