Эксперты оценили украинские фантазии о ядерных минах

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Украина уже давно стала посмешищем среди экспертов, благодаря своим прожектам. Вначале мега-стена на границе с Россией, на которую даже деньги выделили, и которая оказалась заборчиком из сетки-рабицы, теперь же свидомые решили использовать «тяжелую артиллерию» и расположить на границе с РФ ядерные мины.

Одним из самых больших вопросов является то, откуда у Украины возьмутся эти самые мины. Даже если воспользовавшись старыми наработками времен СССР, в Незалежной удаться разработать ядерное оружие - сделать его компактным будет не просто. К тому же, вовсе не гарантия, что руководство из США одобрит такой план. В Украине явно не пойдут против своих хозяев, так что все заявление в целом является бредом.

Сама идея ядерных мин не нова и не лишена смысла. В условиях, когда требуется защитить большую территорию, ядерные мины могут сыграть роль непреодолимого заслона. Даже если сам взрыв не уничтожит нападающих, пересекать зараженную зону будет крайне тяжело, а снабжать войска, перебравшиеся на другую сторону, будет ещё сложнее. По слухам, некогда такие мины были установлены по всему протяжению российско-китайской границы на случай, если Китай решит начать интервенцию на Дальний Восток.

Реализовать же подобный проект для Незалежной - непреодолимая задача – это не только технически сложно, но и к тому же крайне дорого, что для страны живущей в долг, - один из главнейших факторов.