Появились первые фото САУ «Магнолия», разработанной для условий крайнего севера

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Данная САУ уже несколько раз мелькала в новостях и анонсах, распространяемых Министерством Обороны. Новое фото позволило окончательно определить облик и назначение новой установки.

Россия давно осваивает крайний север, и помимо простого освоения, также обеспечивает военное присутствие в тех районах. Важно, что обычная техника плохо работает в таких жестких условиях, поэтому требуется разрабатывать специальную технику, которая будет уже гораздо хуже подходить для действий в обычных широтах.

На данный момент РФ удалось обеспечить почти всю номенклатуру арктического вооружения: танки, зенитные установки, теперь к списку добавилась и артиллерия. Новая САУ создана на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости – ей не страшен ни глубокий снег, ни экстремальные температуры. Данная машина станет надежным дополнением для арктической группировки войск.

Сейчас США пытаются предъявлять претензии на арктические широты, их раздражает то, что Россия единолично эксплуатирует столь богатую транспортную артерию. Однако, в плане арктического вооружения США безбожно отстают. Никаких шансов выбить подготовленные и оснащенные русские войска с арктических баз у наших заокеанских оппонентов попросту нет. Усугубляет ситуацию то, что США владеют всего лишь одним атомным ледоколом, против как минимум 7-ми российских. При этом в постройке находится ещё несколько новых русских ледоколов.