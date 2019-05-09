Российский «ШАК» американскому спецназу - эксперты сравнили новейший автомат с аналогами из США

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Специальные войска всегда являются лицом страны, визитной карточкой. Когда говорят о российской армии - вспоминают «Альфу», когда об американской – «Дельту». Однако, страны по-разному относятся к комплектации элиты. Это оснащение и сравнили эксперты.

В США, не смотря на «продвинутость» оружейников и снаряжения, не принято оснащать спец-войска по-особенному, они получают просто слегка модифицированные версии стандартных армейских винтовок с глушителями. Конечно, армейское оружие не является чем-то плохим, однако, у него есть один существенный недостаток – обычно при пробитии брони такое оружие полагается на скорость пули, ведь чем она выше, тем легче пуля пробивает бронепластины. В случае с образцами, оснащенными глушителями, спецназ вынужден использовать дозвуковые пули, скорость которых крайне мала, и пробитие, соответственно, минимально. Когда спецподразделение, оснащенное таким оружием, сталкивается с противником в броне, ликвидировать его становится сложно. Вопреки общепринятому мнению, спецназ не стреляет в голову: обычно поражается торс, а он как раз таки и будет защищен броней.

В России ситуация была иная, с самого начала именно у нас разрабатывали специализированны комплексы для элитных войск. У таких оружейных систем пуля пробивала броню не за счет скорости, а за счет веса, сохраняя бесшумность, и при этом имея внушительное пробитие. Первопроходцами стали системы «Винторез» и «Вал». Но уже сейчас стало понятно, что пробития этих систем недостаточно, и на смену им пришел комплекс ШАК-12.

Когда пробития стало не хватать, российские конструкторы решили не мелочиться и взяли в качестве основы пулю калибра 12,7. Это пуля крупнокалиберных пулеметов типа «Корд», «ДШК» и других. Её вообще обычно не используют в стрелковом оружии. Да, заряд пороха и гильза была укорочена, но это не отменяет факта использования настолько «монструозного» боеприпаса.

Сравним же ШАК-12 с единственным специализированным автоматом на службе США. Таким автоматом является MP5SD. По сути, это пистолет-пулемет с интегрированным глушителем. Начнем с ключевого параметра – бесшумность: обе системы шумят крайне слабо, фактически являясь максимально бесшумными в своем классе. Однако, в случае необходимости, с ШАК-12 можно снять глушитель и использовать сверхзвуковой боеприпас без ущерба для функциональности, сделать так с MP5SD нельзя. Бронепробитие: американец испытывает проблемы с пробитием первого класса, в то время как русский комплекс пробивает даже тяжелые бронежилеты пятого класса. Правда, стоит отметить, что в двух параметрах заокеанский коллега все же превосходит российский образец- это масса – на два килограмма легче, и емкость магазина – 30 против 20. Но эти параметры вторичны для спецназа.

Подводя итоги, стоит сказать, что русские войска оснащены лучше всех в мире. Это не просто элита армии - это элита среди других элит, лучшие войска на всей планете.