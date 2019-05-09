Убили вечное... Украинские конструкторы испортили «неубиваемый» автомат Калашникова

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Компания «Форт» выпустила модификацию автомата АК-74, которая разваливается после двух отстрелянных магазинов. Украинские военные уже назвали это оружие нецензурным словом, обозначающим экскременты.

По словам волонтёра Романа Доника, занимавшегося сбором средств для АТО, 4 тыс. АК-74 были безнадёжно испорчены переделкой в «модернизированный» АК-ТК. По словам волонтёра и многочисленным отзывам в сети от украинских военнослужащих, поступившие в пользование автоматы разваливаются после двух отстрелянных магазинов.

АК-ТК создавался на заводе «Форт» очень просто — ни разу не эксплуатировавшиеся АК-74, которые остались на складах ещё с 80-х, «допиливались» на фрезерном станке и заменялись некоторые детали. Казалось, с неубиваемым автоматом можно совершать какие угодно манипуляции, он всё равно останется надёжным оружием. Однако, украинским конструкторам удалось совершить невозможное.

Больше всего нареканий вызвал складной приклад — он крепится на три небольших винтика, которые раскручиваются при стрельбе. Из-за них совершить более 60 выстрелов невозможно — приклад просто отваливается.

Вызывает вопросы и идея присоединения коллиматорного прицела к газоотводной трубке: мало того, что при стрельбе нагревается коллиматор, так ещё и приходится пристреливать оружие после каждой починки. Ну, или не чистить его вовсе.

Интересно, что эти автоматы выдаются элитным войскам — разведчикам и спецназу. Стоит ли говорить, к каким последствиям для ВСУ это может привести. Таким образом, украинские конструкторы убили вечное.

Пожалуй, лучше всего характеризует настроения украинских военных комментарий, оставленный в сети: «Дайте нам обычные АКМы, а не это [нецензурное слово, обозначающее экскременты]».