С-300 от Путина аукнулись: Что противопоставит Иран угрозам американских В-52

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Вероятно, у Тегерана появится повод поблагодарить президента РФ за поставки зенитно-ракетного комплекса С-300.

Как известно, в 2010 Россия наложила вето на поставки С-300 Ирану, чем сорвала крупную сделку и вызвала нешуточный гнев в Тегеране. Президент Махмуд Ахмадинежад не просто резко высказался в адрес России, но и подал иск в Женевский суд, настаивая на неустойке $4 млрд. за отказ поставить ЗРК. Москва вполне могла не идти на поводу у Запада, ведь контракт на поставку вооружений был заключён 3 годами ранее, принятых в 2010 году мер против ядерной программы Ирана.

Но вышло так, что в 2015 Владимир Путин, сменивший Медведева на посту президента РФ, воспользовавшись ослаблением антииранских санкций, снял эмбарго, и уже в 2015 году первые комплексы были доставлены в исламскую республику. В марте прошлого года Иран успешно протестировал С-300, ЗРК российского производства заступили на боевое дежурство и вскоре добрый жест России может благотворно аукнуться для Тегерана.

В свете разрастающегося кризиса вокруг выхода Тегерана из программы контроля за ядерными вооружениями, становится любопытно, что он может противопоставить американским стратегическим бомбардировщикам В-52, спешно переброшенным в акваторию Персидского залива и боевой авиации, находящейся на авианосце «Авраам Линкольн». Известно, что Иран не сидел сложа руки, пока поставки С-300 находились в подвешенном состоянии и создавал ПВО собственного производства.

Например, ЗРК Bavar 373, который всесторонне засекречен и дал повод для многочисленных слухов. Одни из них утверждали, что он полностью – от разработки до производства - «Made in Iran», другие же уверяли, что Bavar 373 целиком «слизан» с российского С-300, документация которого могла быть получена от Сирии или Китая. Сам Тегеран настаивает уникальности проекта и говорит, что отечественный ЗРК в состоянии поразить любой самолёт, даже обладающий технологией «Стелс». Военные аналитики единодушны: каким бы эффективным ни был ПВО собственного происхождения, без русских С-300, «Панциря-С1» и, даже, советских «Тор-М1», Ирану не обойтись. В этом косвенно соглашаются сами иранцы – самые важные их объекты находятся под защитой импортированных из России ЗРК.