Смерть подмышкой: Спецназ РФ получил компактные бесшумные миномёты

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Миномёт 2Б25 «Галл» по своим показателям не имеет аналогов в мире и уже поступает на вооружения в войска.

Подразделения спецназа РФ первыми получили в своё распоряжение этот уникальный вид вооружения. Максимальная дальность стрельбы миномёта – 1200 метров, минимальная – 100 метров, благодаря чему он становится незаменим для диверсионных операций и ближнего боя. При ведении огня по одной цели, скорострельность орудия составляет 15 выстрелов в минуту.

Масса миномёта – 13 килограмм без платформы, позволяет расчёту добиться мобильности и, как уверяют, его размеры не создают больших проблем при переноске. За счёт компактности, «Галл» можно назвать «смертью подмышкой» для врага, который будет поражён как на открытой местности, так и в траншеях. Да и сама опорная платформа сделана из алюминиевого сплава, что также облегчает транспортировку.

Чтобы привести орудие к боевому состоянию, потребуется всего 30 секунд. Климатические условия не станут помехой для боеспособности «Галла» - 2Б25 будет безотказно служить как при -50, так и +50 градусах по Цельсию. И самое главное, миномёт работает бесшумно, не воспроизводя племени и дыма. Благодаря этому, боевому расчёту не требуется после залпа оперативно менять дислокацию, опасаясь ответного огня.

Бесшумный, бездымный и беспламенный эффект выстрела достигается за счёт конструкции, позволяющей «запирать» газы в хвостовике мины. Подобный эффект сравним со стрельбой из автомата Калашникова с глушителем. Аналогичные разработки существуют в некоторых странах, но они не идут ни в какое сравнение с «Галлом», чья предполагаемая модификация за счёт уменьшения калибра позволит поражать цели на более дальних расстояниях.