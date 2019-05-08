Кто спасёт новый «Курск»? Назначенный главком ВМФ РФ ранее разочаровал россиян

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Обеспокоенный народ упрекнул вице-адмирала в пособничестве при «разбазаривании» денег.

8 мая новым указом президент России Владимир Путин привнёс несколько кадровых изменений в военно-морской флот. Как передаёт министр обороны Сергей Шойгу, новым главкомом ВМФ РФ назначен Николай Евменов, с 2016 года занимавший пост командующего Северным флотом. За время занимаемой должности вице-адмирал успел разочаровать россиян.

Ему «вменяли» растрату финансов. Одна из крупных волн недовольства пришлась на 2017 год, когда на острове Сальный в Кольском заливе собрались устанавливать памятник Николаю Чудотворцу - покровителю Российского флота и всех мореплавателей. Тогда как одна часть населения была довольна появлением такого символа для моряков у ворот в Россию и похвалила Евменова за содействие, другие возмущённо ругались в Сети.

Их беспокоил вопрос, почему ответственный вице-адмирал не помогает совершенствовать плачевное положение российского флота. Например, кто и как спасёт новый «Курск», если очередная атомная подлодка окажется в критической ситуации? Или сколько ещё Россия будет кичиться советским эсминцем «Адмирал Ушаков», от столбов чёрного дыма которого шарахаются экоактивисты во всём мире?

Тогда командующий «Севером» разочаровал россиян молчанием в ответ на обвинения, и памятник святому Николаю был установлен год спустя. Прогресс в истории стратегически важного Северного флота так и не наступил.

Отметим, что новым указом Владимир Путин также сменил командующих Северным и Черноморским флотами.