Гипер-капут: Новый авиакомплекс России ПАК ДА «похоронит» истребители 5 поколения США

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Многофункциональность и малозаметность самолёта подкрепится гиперзвуковым оружием.

Уже сейчас военные аналитики утверждают, что создание Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) конструкторского бюро Туполева – важнейший залог успешного противостояния с США. Его разработки ведутся с 2009 года, когда стало известно, что он призван стать эффективной заменой нынешних главных стратегических дальних бомбардировщиков ТУ-160 и ТУ-95. В феврале нынешнего года разработчики представили окончательный эскиз «изделия 80», как принято называть новинку у производителей, а первые испытания пройдут предположительно в 2025-2026 годах.

Известно, что ПАК ДА будет изготовлен по принципу «летающее крыло» и станет принципиально новым типом самолёта. Во многом, из-за особенностей строения и обширного размаха крыльев, он не будет обладать сверхзвуковой скоростью, но за счёт используемой технологии «Стелс» и своей многофункциональности будет иметь ряд преимуществ. Самолёт может использоваться как стратегический бомбардировщик, ракетоносец и, даже, как база для запуска космических аппаратов. Разрабатываемые гиперзвуковые ракеты, которыми оснастят ПАК ДА, станут одним из основных сдерживающих фактором для противника.

Непрекращающиеся споры, способен ли новый авиакомплекс стать надёжной заменой действующим лидерам дальней стратегической авиации, сводятся к одному – эффективность его будет зависеть от полноценного взаимодействия с СУ-57. В отношении новейшего истребителя РФ 5 поколения есть опасения, что малое выпущенное их количество (60 экземпляров) не сможет успешно конкурировать с 2000 аналогов, которые планируют изготовить США.

Тем не менее, оптимисты уверяют, что ПАК ДА будет настолько совершенен, что «похоронит» американские притязания на первенство в этой сфере за счёт нового вооружения и устроит «гипер-капут» НАТО. Пессимисты же опасаются, что проект ПАК ДА – самый дорогостоящий в истории ВПК России и может быть не завершён именно из-за своей нерентабельности. Подобная участь постигла, кстати, американский В-2, от которого Пентагону пришлось отказаться по этим же соображениям.