Сегодня, 09:04

Простаивающие в Крыму истребители МИГ-29 предложили сдать на металлолом, якобы это будет дешевле их починки. При этом депутат Белик почему-то не берёт в расчёт возможность продажи отремонтированных истребителей за рубеж.

После присоединения Крыма на авиабазе «Бельбек» остались десять истребителей МиГ-29, которые всё время нахождения российских сил на территории полуострова не обслуживались и не запускались. За это время некоторые части самолётов подверглись коррозии, из-за чего они стали непригодны к эксплуатации.

По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, простаивающие на авиабазе истребители дешевле будет сдать на металлолом, чем отремонтировать. При этом депутат сообщает лишь о проблемах с шасси и колёсами.

МиГ-29 без вооружения весит около 11 тонн и состоит преимущественно из алюминия и других цветных металлов. Стоимость одного килограмма авиационного алюминия в качестве лома составляет примерно 100 рублей, если продавать его оптом. Соответственно, цена одного МиГ-29 составит порядка 1,1 млн рублей. Также в конструкции используются медь и золото, однако их стоимость уравновешивается входящей в состав самолёта дешёвой сталью.

То есть, за 10 самолётов государство сможет выручить 11 млн рублей, что по сравнению со стоимостью на рынке одного нового МиГ-29 (1,5 млрд рублей) - копейки. Даже б/у истребители, часто продаваемые военно-воздушным силам Индии и других менее развитых стран, стоят около 200 млн рублей, что намного выгоднее сдачи этих самолётов в качестве лома.

Белик подчеркнул, что разбор простаивающих истребителей на запчасти также невозможен, однако аргументировал это не состоянием деталей, а «враждебным» происхождением: «Наши пилоты летают на современных новых машинах, которые регулярно обслуживаются, и ни в чьем донорстве, тем более украинском, мы не нуждаемся».

Остаётся открытым вопрос, почему нельзя отремонтировать эти самолёты и продать той же Индии, что было бы намного выгоднее сдачи на лом. Тем более, что по словам депутата, коррозии подверглись только шасси. Возможно, дело в банальной жажде наживы.

Если истребители продадут за рубеж, «наживиться» на этом смогут только государство и бюджет. Что выгодно гражданам, но не выгодно чиновникам. Сдать же дорогостоящую технику на лом можно «своим», да и ещё и по завышенной цене, оставив разницу в кармане. Или же сдать авиационный алюминий по цене дешёвого технического, и опять же получить откат. В любом случае, вариантов для обогащения масса.